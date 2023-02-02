Самолет с футболистами экстренно сел из-за угрозы взрыва 30 мячей
Самолет с игроками шведского клуба "Гетеборг" совершил экстренную посадку в аэропорту Копенгагена после того, как пилоту стало известно о возможной угрозе взрыва 30 мячей, находившихся на борту.
Об этом сообщает газета Aftonbladet, журналист которой был на борту.
Команда направлялась на сборы в испанскую Торревьеху. Через 30-40 минут полета командир воздушного судна объявил: "Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за опасности их взрыва нам нужно совершить посадку в Копенгагене".
Экипаж сообщил, что с ним связались сотрудники аэропорта и сказали, что забыли предупредить о мячах и предположили, что мячи были накаченными.
В результате выяснилось, что мячи все же были сдуты, и самолет посадили из-за "ложной тревоги".