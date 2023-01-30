



Самое дорогое ненастье: Новая Зеландия подсчитала стоимость наводнения в Окленде

Четыре человека погибли в результате наводнений и оползней, которые обрушились на Окленд за последние три дня во время рекордных ливней. В Окленде ввведено чрезвычайное положение. Рейсы из аэропорта Окленда отменены.



“Окленду нанесен очень значительный ущерб”, – заявил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс в понедельник государственному телеканалу TVNZ.



Совет объявил 69 домов непригодными для проживания и запретил вход в них людям. Еще 300 объектов были признаны находящимися под угрозой, доступ к определенным зонам был ограничен на короткое время.



Национальный институт водных и атмосферных исследований NIWA сообщил, что в Окленде уже зарегистрировано более чем в восемь раз больше среднего количества осадков в январе и 40% среднегодового количества осадков.



“Ожидается, что стоимость очистки превысит счет в размере 63 миллиона долларов США в связи с наводнением на западном побережье”, – заявил официальный представитель страхового совета Новой Зеландии Кристиан Джадж.



Страховые подразделения Insurance Australia Group IAG в Новой Зеландии уже получили более 5000 исков, а Suncorp Group заявила, что получила около 3000 требований по страховым полисам Vero и AA.



“Ожидается, что в ближайшие дни количество претензий еще больше возрастет, поскольку событие все еще разворачивается, а клиенты выявляют ущерб, нанесенный их имуществу”, – говорится в заявлении IAG.



Экономисты говорят, что восстановление и реконструкция могут усилить инфляционное давление в Новой Зеландии, поскольку транспортные средства и предметы домашнего обихода необходимо заменить, а объем строительных работ, необходимых для ремонта или восстановления домов и инфраструктуры, поврежденных наводнением, увеличивается.



Метеорологическая служба страны прогнозирует дальнейшие проливные дожди, которые обрушатся на уже промокший город поздно вечером во вторник.

“У нас будут более неблагоприятные погодные условия, и нам нужно подготовиться к этому”, – заявила дежурный диспетчер Оклендского управления по чрезвычайным ситуациям Рэйчел Келлехер на пресс-конференции.