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РосСМИ: В нападении на Белгородскую область задействовано до батальона пехоты
22.05.2023 19:03 Ирина Демьянова

РосСМИ: В нападении на Белгородскую область задействовано до батальона пехоты

В нападении на Белгородскую область украинские диверсанты и бойцы РДК задействовали до батальона пехоты при поддержке танкового взвода и огневой поддержке ствольной и реактивной артиллерии, сообщают российские новостные Телеграм-каналы.

С воздуха им оказывается поддержка разведывательными дронами квадрокоптерного и самолетного типа обеспечивающих объективный контроль.

В настоящий момент идут мероприятия по блокированию и уничтожению дрг с применением артиллерии и авиации.
 

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