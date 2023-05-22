



РосСМИ: В нападении на Белгородскую область задействовано до батальона пехоты

В нападении на Белгородскую область украинские диверсанты и бойцы РДК задействовали до батальона пехоты при поддержке танкового взвода и огневой поддержке ствольной и реактивной артиллерии, сообщают российские новостные Телеграм-каналы.



С воздуха им оказывается поддержка разведывательными дронами квадрокоптерного и самолетного типа обеспечивающих объективный контроль.



В настоящий момент идут мероприятия по блокированию и уничтожению дрг с применением артиллерии и авиации.

