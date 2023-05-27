



Россиянина, сжегшего Коран, отправили в Чечню

Сжегший Коран житель Волгограда Никита Журавель отправлен в СИЗО в Чечню.



Об этом сообщают российские СМИ.



Уточняется, что в Грозном россиянина встретили "возмущенные жители региона". Они вышли на улицы с плакатами "Руки прочь от Корана".



Против мужчины было возбуждено уголовное дело после того, как он записал на видео сожжение Корана.



По данным СК РФ, Журавель сказал следователя, будто сделал это "по указанию украинских спецслужб" за 10 тысяч рублей.



