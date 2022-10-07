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Россиянин устроил дебош в аэропорту Бен-Гурион
07.10.2022 17:20 Александр Юзовский

Россиянин устроил дебош в аэропорту Бен-Гурион

Российский турист устроил дебош в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Сообщается, что у него не оказалось нужных документов и он отказался следовать за сотрудниками.

Дебошир начал оказывать сопротивление сотрудникам аэропорта, за что был избит и буквально вынесен за пределы помещения.

"Не стоит бежать из России в Израиль в качестве туриста, если вы не на репатриацию и без документов для репатриации, иначе рискуете оказаться на месте этого парня", – пишет Telegram-канал "Голос Израиля", который опубликовал видео с места происшествия.

 

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