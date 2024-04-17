



Россиянин хотел вывезти в Китай зубы кашалота



Удивительную контрабанду выявили уссурийские таможенники. Три зуба лежали в куртке у 54-летнего россиянина, который ехал в КНР в составе туристической группы.



Во время допроса мужчина рассказал, что останки кашалота ему передал знакомый гражданин Китая и попросил перевезти их за границу за деньги.



Оказалось , что всего было трое соучастников дела, а зубов - десять. Но, испугавшись ареста, все дельцы “сбросили” товар в мусорник.



Зубы кашалота представляют культурную ценность, их нельзя вывозить. На гражданина Китая и россиянина возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.



