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Россиянин хотел вывезти в Китай зубы кашалота
17.04.2024 00:30 MIGnews.com

Россиянин хотел вывезти в Китай зубы кашалота


Удивительную контрабанду выявили уссурийские таможенники. Три зуба лежали в куртке у 54-летнего россиянина, который ехал в КНР в составе туристической группы. 

Во время допроса мужчина рассказал, что останки кашалота ему передал знакомый гражданин Китая и попросил перевезти их за границу за деньги. 

Оказалось , что всего было трое соучастников дела, а зубов - десять. Но, испугавшись ареста, все дельцы “сбросили” товар в мусорник.

Зубы кашалота представляют культурную ценность, их нельзя вывозить. На гражданина Китая и россиянина возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

 

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