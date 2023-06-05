



Россияне повредили трубопровод с аммиаком: ядовитое облако идет на Донецк

В понедельник, 5 июня, российские военные повредили трубопровод с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Произошла разгерметизация. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



"В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода", - написал чиновник.



По его словам, в области уже организовали штаб для ликвидации последствий инцидента. На месте работают все профильные службы.



По словам главы Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, угрозы для жителей района нет.



"В настоящее время устанавливают степень повреждения, но направление ветра в настоящее время - в сторону оккупированной территории. В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме", - рассказал он.



Эту информацию подтвердил и Синегубов. Он отметил, что в Кучеровке, Петропавловке и Синьковке, которые находятся ближе к границе с Россией, продолжаются замеры.



При этом, по данным синоптиков, угрозы для Харькова нет, поскольку ветер сейчас дует в сторону Донецкой области.



Аммиак - это ядовитый бесцветный газ, он имеет характерный резкий запах, похож на нашатырь. Если его вдыхать в большом количестве — можно отравиться. Среди его симптомов – жжение слизистых рта и носа, сильный кашель, удушье и даже ожоги дыхательных путей. Страдают и глаза – аммиак может вызвать сильное раздражение, вплоть до слепоты.

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