



Роскосмос об утечке на "Прогрессе": приняты решения

Корабль "Прогресс МС-21", на котором произошла утечка охлаждающей жидкости, сведут с орбиты 19 февраля.



Об этом сообщает "Роскосмос" со ссылкой на решение главной оперативной группы управления РКК "Энергия".



"После отстыковки "Прогресса МС-21" от МКС была проведена съемка его внешней поверхности для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования. Сведение корабля с орбиты, намечавшееся на сегодня в 07:03 по московскому времени, было отложено для анализа полученной информации. Включение двигателя "Прогресса МС-21" на торможение для схода с орбиты намечается 19 февраля в 06:15 мск. В результате корабль войдет в атмосферу и разрушится", - сказано в заявлении.



По прогнозу специалистов Роскосмоса, падение несгоревших элементов ожидается в несудоходном районе южной части Тихого океана. Позже также был предоставлен комментарий относительно совета главных конструкторов перед запуском корабля "Союз МС-23" к МКС.



"После разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21" специалисты предприятий Роскосмоса тщательно проанализировали полученную телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля. Они детально осмотрели радиатор на корабле "Союз МС-23", находившемся в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки Байконура, и не выявили на нем повреждений", - добавили в Роскосмосе.



Уточняется, что совет рекомендовал госкомиссии назначить запуск корабля "Союз МС-23" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с Байконура на 24 февраля.