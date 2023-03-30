



Роман Задоров оправдан

Окружной суд в Нацерете оправдал Романа Задорова большинством голосов двух судей против одного. Задоров ранее был признан виновным в убийстве Таир Рада в Кацрине в 2006 году и приговорен к пожизненному заключению.



Почти два года назад БАГАЦ постановил провести повторный суд над Задоровым, в ходе которого были проведены десятки слушаний и подготовлены тысячи страниц резюме.



Глава коллегии судей на повторном процессе над Романом Здоровым, вице-президент окружного суда в Нацерете Ашер Кола, заявил, что существует "фундаментальная озабоченность" тем, что признание, данное Здоровым, согласно которому он убил Таира Рада, является ложным признанием.



Вице-президент окружного суда в Нацерете, глава коллегии судей на повторном процессе Романа Здорова, подверг резкой критике обвинение в приговоре, после решения об оправдании большинством голосов два к одному.



"Обвинение потерпело неудачу не сумев доказать за рамками разумных сомнений, что его признание соответствует уликам, собранным на месте преступления", – сказал он.