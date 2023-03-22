



Ришон ле-Цион: трое арестованных за установку взрывного устройства

Вечером, 22 марта, полиция арестовала трех жителей севера Израиля по подозрению в установке взрывного устройства.



Уточняется, что речь идет об инциденте, произошедшем в прошлом месяце.



Их подозревают в том, что они заложили взрывное устройство возле автомобиля недалеко от Ришон-ле-Циона. К счастью, взрывчатка не сдетонировала.



По данным Ynet, среди арестованных оказался высокопоставленный член преступного клана. Завтра все трое предстанут перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.