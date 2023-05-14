



РФ перебросила на границу с Норвегией и Финляндией стратегические бомбардировщик

Россия перебросила на границу с Норвегией и Финляндией максимальное с начала полномасштабного вторжения в Украину количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, сообщает The Barents Observer.



Речь идет об авиабазе "Оленья", которая расположена в 200 км от Финляндии и Норвегии. Взлетно-посадочная полоса длиной 3500 м обычно обслуживает небольшой парк старых сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М и несколько военно-транспортных самолетов Ан-12.



Издание отмечает, что осенью прошлого года была активизирована роль авиабазы ​​как поля передового базирования дальней авиации.



Первые четыре стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли в августе, а к октябрю было развернуто более десяти самолетов Ту-95 и Ту-160, как ранее сообщал Barents Observer.



Стратегические бомбардировщики, которые сейчас находятся за Полярным кругом, ранее базировались в Энгельсе, недалеко от Саратова. Расположенная всего в 600 км от границы с Украиной, авиабаза оказалась уязвимой, когда два самолета ТУ-95 были повреждены в результате, как полагают, атаки беспилотника в декабре прошлого года.



Полученные на этой неделе новые спутниковые фотографии из Оленьей показывают, что силы стратегической авиации России улетели на север для более краткосрочной эвакуации подальше от украинского района.



Все перроны вдоль взлетно-посадочной полосы заняты. В южном конце припаркованы два Ту-160, а 14 Ту-95 стоят бок о бок на всех других перронах, достаточно больших для больших самолетов.



Самолеты Ту-22М перемещены на стоянки в северо-западной части авиабазы.



Один самолет-заправщик Ил-78 припаркован боком, его крыло частично выходит за пределы перрона, чтобы не загораживать рулижную дорожку для стратегических бомбардировщиков. Самолеты могут быть подняты в воздух по первому требованию.



Именно с этой базы в последнее время российская стратегическая авиация взмывает для ударов крылатыми ракетами по Украине.



Но, наверное, этим задачи брошенных бомбардировщиков не иссякают. В конце апреля НАТО подняло в воздух два истребителя F-35, чтобы встретить группу из семи российских самолетов, включая двух Ту-160, летевших в международном воздушном пространстве к северу от норвежского региона Финнмарк.

