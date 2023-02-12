



РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Предварительно С-300

В ряде областей Украины поздно вечером 11 февраля звучала воздушная тревога. В Харькове раздавались взрывы. Информацию подтвердили представители власти.



«Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется», - написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.





*

В свою очередь губернатор Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что в Харькове было три прилета ракет предварительно С-300, поврежден один из объектов инфраструктуры.





Местные паблики сообщают, что от удара была сильная вспышка.



Позже Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов оккупантов осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.



