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РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Предварительно С-300
12.02.2023 00:02 Mignews.ua | фото: pixabay.com

РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Предварительно С-300

В ряде областей Украины поздно вечером 11 февраля  звучала воздушная тревога. В Харькове раздавались взрывы. Информацию подтвердили представители власти.

«Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется», - написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале.


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В свою очередь губернатор Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что в Харькове было три прилета ракет предварительно С-300, поврежден один из объектов инфраструктуры. 


Местные паблики сообщают, что от удара была сильная вспышка.

Позже Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов оккупантов осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.

 

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