



RegioJet вывела из эксплуатации все 13 спальных вагонов

Чешская компания RegioJet вывела из эксплуатации все 13 спальных вагонов австрийского типа, после железнодорожной аварии, в которой погибли две гражданки Украины.



Об этом накануне сообщило радио Прага.



"Причиной являются конструктивные недостатки, которые проявились в аварии в Пардубице и ранее в аварии в Австрии, и о которых компания до сих пор не знала", – говорится в сообщении.



В RegioJet выяснили, что однотипный спальный вагон ÖBB того же производителя был поврежден идентичным образом в результате аварии в 2018 году в австрийском Зальцбурге – "то есть путем разрушения рамы вагона между первым и вторым купе".



Перелом рамы повлек поломку вагона в аварии в Пардубице и привел к гибели людей.





