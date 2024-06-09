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RegioJet вывела из эксплуатации все 13 спальных вагонов
09.06.2024 23:30 MIGnews.com

RegioJet вывела из эксплуатации все 13 спальных вагонов

Чешская компания RegioJet вывела из эксплуатации все 13 спальных вагонов австрийского типа, после железнодорожной аварии, в которой погибли две гражданки Украины. 

Об этом накануне сообщило радио Прага.

"Причиной являются конструктивные недостатки, которые проявились в аварии в Пардубице и ранее в аварии в Австрии, и о которых компания до сих пор не знала", – говорится в сообщении.

В RegioJet выяснили, что однотипный спальный вагон ÖBB того же производителя был поврежден идентичным образом в результате аварии в 2018 году в австрийском Зальцбурге – "то есть путем разрушения рамы вагона между первым и вторым купе".

Перелом рамы повлек поломку вагона в аварии в Пардубице и привел к гибели людей.


 

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