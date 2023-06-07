



РДК: мы удерживаем село Новая Таволжанка в Белгородской области

"Русский добровольческий корпус" сообщил о том, что удерживает село Новая Таволжанка в Белгородской области.



Об этом сообщает "Настоящее время".



По словам начальника штаба РДК, часть местных жителей предпочла эвакуироваться по гуманитарному коридору на территорию Украины.



Он подчеркнул, что идут бои в районе Новой Таволжанки, которая удерживается силами "Русского добровольческого корпуса.



"Мы заявляли о своих целях, в том числе военных, это часть общего плана, это перенос военных действий на территорию РФ, стягивание войск РФ, плюс это первый шаг на создание демилитаризованной зоны", - сказал представитель РДК.



Он пояснил, что это необходимо для помощи РДК, что совпадает с интересами Украины, если МО РФ сдвинет часть своих войск.