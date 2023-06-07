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рдк
07.06.2023 14:39 Алина Груднева

РДК: мы удерживаем село Новая Таволжанка в Белгородской области

"Русский добровольческий корпус" сообщил о том, что удерживает село Новая Таволжанка в Белгородской области.

Об этом сообщает "Настоящее время".

По словам начальника штаба РДК, часть местных жителей предпочла эвакуироваться по гуманитарному коридору на территорию Украины.

Он подчеркнул, что идут бои в районе Новой Таволжанки, которая удерживается силами  "Русского добровольческого корпуса.

"Мы заявляли о своих целях, в том числе военных, это часть общего плана, это перенос военных действий на территорию РФ, стягивание войск РФ, плюс это первый шаг на создание демилитаризованной зоны", - сказал представитель РДК.

Он пояснил, что это необходимо для помощи РДК, что совпадает с интересами Украины, если МО РФ сдвинет часть своих войск.

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