



Расстреляли и переехали: раскрыты детали убийства россиянина, угнавшего Ми-8

В российского летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 и передал его Украине, выстрелили в Испании шесть раз.



По данным The New York Times, новыми подробностями нашумевшего убийства поделились источники в гражданской гвардии страны.



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Уточняется, что белый Hyundai Tucson въехал в гараж под домом, где жил Максим Кузьминов, 13 февраля. После того, как россиянина расстреляли, его переехали автомобилем. На месте убийства остались гильзы от 9-мм патронов для пистолета Макарова.



В машине, из которой был открыт огонь и которая была была украдена, находились двое мужчин. Они ждали свою жертву пару часов. В гражданской гвардии Испании подчеркнули, что убийцы были профессионалами.