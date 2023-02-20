



Рассмотрение дел против РФ в ЕСПЧ: новый виток развития

ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России", в котором суд уже признал оккупацию России восточной Украины с 2014 года, и "Украина против России (Х)" относительно полномасштабного вторжения в одно производство.



Теперь так называемое "большое дело по Донбассу" стало еще больше.



Объединение дел однозначно имеет сразу несколько преимуществ:



1. Ускорение рассмотрения дела о полномасштабном вторжении «Украина против России (Х)».

25 января 2023 года ЕСПЧ признал приемлемым так называемое дело по Донбассу и перешел к его рассмотрению по существу. После объединения указанных дел ЕСПЧ перейдет к стадии рассмотрения по существу дела «Украина против России (Х)» и Украина уже «сэкономила» минимум год-два (а на самом деле гораздо больше) в ее исследовании ЕСПЧ.



2.Оптимизация процесса.

Объединение обеспечит более эффективное рассмотрение, поскольку некоторые аспекты двух дел подобны и взаимодополняемы. Убийства, похищения, пытки, посягательства на частную и семейную жизнь, захват/уничтожение имущества, дискриминация по языку, вероисповеданию, взглядам – все это часть официальной политики России с 2014 года, получившей продолжение на территориях Украины, захваченных РФ после 24.02.2022.



3.Изучение ЕСПЧ дела в более глобальном контексте.

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года существует не отдельно от общего контекста и не находится «в вакууме» само по себе. Активная фаза российской агрессии против Украины началась в 2014 году. То есть, все это ложится в общую «картину» и парадигму агрессивных планов России относительно нашего государства, и ЕСПЧ это будет изучать комплексно.



4. Эффективность решения.

Объединение двух дел поможет получить более полное решение, поскольку в одном деле будут рассматриваться различные аспекты нарушения прав человека, совершенные Россией в Украине и продолжающиеся с 2014 года, а некоторые из них развиваются по своему характеру.



5.Увеличение веса дела.

объединение дел может предоставить Украине большую поддержку и платформу для продвижения ее дела перед мировым сообществом. Здесь только напомню, что по делу по Донбассу вместе с Украиной созаявителями является Королевство Нидерланды, а по заявлению о полномасштабном вторжении 26 государств заявили о желании присоединиться как третьи стороны.



6. Укрепление интернационального права.

Большое решение ЕСПЧ может иметь важный вклад в укрепление международного права и правопорядка, поскольку в деле рассматриваются не отдельные нарушения прав человека, а подрыв России принципов мирного сосуществования и обеспечения прав человека как таковых.



Решение ЕСПЧ также является серьезной основой для усиления позиции Украины в привлечении России к ответственности в контексте доведения "логической цепочки" умышленности и целенаправленности действий агрессора.

