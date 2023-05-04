



Раненый в теракте в Самарии - боец батальона Базелет

Раненым в результате сегодняшнего теракта в Самарии военнослужащим оказался боец 50-го пехотного батальона "Базелет", который входит в состав бригады Нахаль.



Об этом сообщает Walla.



"Солдаты ЦАХАЛа нейтрализовали нападавшую, которая нанесла ножевое ранение военнослужащему ЦАХАЛа в городе Хавара. Солдат получил легкие ранения. Он оттолкнул нападавшую и вместе с еще одним солдатом в этом районе нейтрализовал ее", - сообщает ЦАХАЛ.



Уточняется, что пострадавшему солдату была оказана первая помощь на месте, после чего он был доставлен в госпиталь для дальнейшего лечения. Его семья была уведомлена о произошедшем.