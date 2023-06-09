



Пятерых итальянских полицейских обвиняют в пытках мигрантов и бездомных

Пятерых полицейских в итальянском городе Верона арестовали по обвинениям в пытках и нанесении телесных повреждений мигрантам и бездомным. Об этом пишет The Guardian.



По данным следствия, полицейские избивали мигрантов и бездомных во время проведения опознания. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Согласно материалам дела, в одном из эпизодов двух подозреваемых обвиняют в том, что они "заставили задержанного помочиться на пол, а затем использовали его как "швабру для уборки".



Следователи говорят, что в некоторых случаях мигрантам брызгали перцовым баллончиком в глаза и били ногами по голове, пока они не теряли сознание.



Один из подозреваемых, чьи телефонные разговоры прослушивали прокуроры, хвастался собственной девушке избиением своих жертв, которые подвергались ксенофобским и расистским оскорблениям.



Как сообщается, указанные злоупотребления происходили с июля 2022 года по март 2023 года.



Сенатор Илария Кукки, чей брат Стефано был арестован и убит двумя полицейскими в Риме в 2009 году, заявила, что необходимо принять меры против насилия со стороны полиции, которое, по ее словам, растет.



"Нам нужно ввести меры, в том числе полицейские идентификационные номера и камеры", - сказала она.



Это не первый случай, когда итальянских полицейских обвиняют в совершении насилия в отношении мигрантов. В 2016 году Amnesty International заявила, что полицейские применяли пытки к мигрантам, которые отказывались сдать отпечатки пальцев. Организация заявила, что получила свидетельства о том, что "произвольное задержание, запугивание и чрезмерная физическая сила" использовались, чтобы заставить людей сдавать отпечатки пальцев властям для обработки.