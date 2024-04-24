



Пять взбесившихся лошадей королевской гвардии носятся по центру Лондона



Пять лошадей королевской гвардии вырвались на свободу в центре Лондона после того, как сбросили своих всадников во время тренировки.



По меньшей мере один солдат был ранен после того, как испуганные лошади врезались в автомобили возле отеля Clermont на Букингем-Палас-роуд, Виктория.



Two horses have just been seen running down Aldwych in central London. One covered in blood. Filmed by @itvnews. pic.twitter.com/0M6A1bot6Q — Daniel Hewitt (@DanielHewittITV) April 24, 2024

По словам пассажиров, они слышали крики солдата от боли, когда увидели, как он упал с лошади, столкнувшейся с автомобилем.Лошади были спугнуты во время ежедневной утренней зарядки на Параде конной гвардии в Уайтхолле примерно в 8.40 утра.Одна из лошадей, судя по всему, столкнулась с двухэтажным автобусом, разбив ему лобовое стекло, а другая, как сообщается, врезалась в черное такси.Башир Аден, 48 лет, строительный рабочий, рассказал The Telegraph: “Я видел, как солдат упал после того, как лошадь столкнулась с автомобилем. Один из моих коллег позвонил в полицию.Мужчина сильно ударился об пол, он кричал от боли. На припаркованной машине была видна кровь”.По сообщениям, пострадал также серебристый Mercedes-Benz, у которого были повреждены боковые и разбиты два задних стекла.После шокирующего инцидента Букингемский дворец был закрыт, а на улице выставлено оцепление.Вокруг раненого солдата была установлена синяя брезентовая палатка.Лошади пронеслись по улицам Виктории и дошли до Олдвича, прежде чем их успокоила и обуздала полиция на шоссе возле Лаймхауса.