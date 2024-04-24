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Пять взбесившихся лошадей королевской гвардии носятся по центру Лондона
24.04.2024 12:11 Аркадий Бочаровский

Пять взбесившихся лошадей королевской гвардии носятся по центру Лондона


Пять лошадей королевской гвардии вырвались на свободу в центре Лондона после того, как сбросили своих всадников во время тренировки.

По меньшей мере один солдат был ранен после того, как испуганные лошади врезались в автомобили возле отеля Clermont на Букингем-Палас-роуд, Виктория. 
 



По словам пассажиров, они слышали крики солдата от боли, когда увидели, как он упал с лошади, столкнувшейся с автомобилем.

Лошади были спугнуты во время ежедневной утренней зарядки на Параде конной гвардии в Уайтхолле примерно в 8.40 утра.

Одна из лошадей, судя по всему, столкнулась с двухэтажным автобусом, разбив ему лобовое стекло, а другая, как сообщается, врезалась в черное такси.

Башир Аден, 48 лет, строительный рабочий, рассказал The Telegraph: “Я видел, как солдат упал после того, как лошадь столкнулась с автомобилем. Один из моих коллег позвонил в полицию. 

Мужчина сильно ударился об пол, он кричал от боли. На припаркованной машине была видна кровь”. 

По сообщениям, пострадал также серебристый Mercedes-Benz, у которого были повреждены боковые и разбиты два задних стекла. 

После шокирующего инцидента Букингемский дворец был закрыт, а на улице выставлено оцепление.

Вокруг раненого солдата была установлена синяя брезентовая палатка.

Лошади пронеслись по улицам Виктории и дошли до Олдвича, прежде чем их успокоила и обуздала полиция на шоссе возле Лаймхауса.

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