



Пять мигрантов утонули в Ла-Манше в попытке добраться до Великобритании

Пять мигрантов, включая ребенка, погибли при попытке пересечь Ла-Манш из Франции в Великобританию на переполненной маленькой лодке во вторник, через несколько часов после того, как Великобритания приняла законопроект о депортации просителей убежища в Руанду.



Смерть наступила, когда лодка с 112 людьми отправилась пересекать один из самых оживленных судоходных путей в мире.

Спасатели подобрали 49 человек, четверо были доставлены в больницу.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Французская береговая охрана продолжает поиски выживших.



«Произошла трагедия на лодке, перегруженной мигрантами. Мы сожалеем о гибели пяти человек: семилетней девочки, женщины и трех мужчин", - заявил журналистам местный префект Жак Биллан.



«Двигатель заглох в нескольких сотнях метров от берега, и несколько человек упали в воду», - сказал Биллант.

Береговая охрана сообщила, что 58 человек остались на борту.



«Они не хотели, чтобы их спасали, им удалось перезапустить двигатель и направиться в сторону Великобритании», - сказал Биллант.

