



Путчисты в Буркина-Фасо: хотим Россию

В Буркина-Фасо случился новый госпереворот. Глава временного правительства Поль-Анри Сандаого Дамиба был свергнут военными, а конституция "заморожена".



Путчисты обвиняют Дамиба в отступлении от партийных идеалов. Стоит отметить, что это уже второй переворот в стране за год, а во время январского госпереворота сторонники свержения президента Буркина-Фасо Рока Марка Каборе вышли на улицы Уагадугу с российскими флагами.



"Мы больше не хотим Франции, мы здесь, чтобы добиться защиты от России. Франция не сделала ничего, чтобы обеспечить нашу безопасность", — сказал тогда журналистам один из участников демонстрации.



Сейчас же местные и западные СМИ стали сообщать о возможном появлении в Буркина-Фасо "российских наемников" (в том числе предположительно связанных с ЧВК Вагнера) для борьбы с исламистами.