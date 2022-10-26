



Протесты в Иране: полковник КСИР и боевик Басидж убиты в Захедане

Полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мехди Молашахи и боевик “Басидж” Джавад Киха были застрелены неизвестными во вторник днем в Захедане во время антиправительственных протестов. По данным правозащитных организаций, в последние недели КСИР и другие иранские силы безопасности жестоко расправились с протестующими в Захедане, в результате чего погибло более 80 человек.



В ходе столкновений были убиты несколько членов военизированных формирований “Басидж” и КСИР, а иранские государственные СМИ заявили, что “сепаратистские силы” атаковали иранскую базу в этом районе.



В среду иранцы отметят 40 дней со дня смерти Амини, что является важной отметкой в шиитских траурных ритуалах. Масштабные протесты ожидаются по всей стране.