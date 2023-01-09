



Протесты в Иране: Папа Римский нарушил молчание

Папа Римский Франциск нарушил свое молчание по поводу общенациональных протестов, сотрясающих Иран.



В своем заявлении Папа Римский осудил смертные приговоры, которые власти Ирана выносят участникам протестов, сообщает Times of Israel.



В своем выступлении Франциск связал неприятие Ватиканом абортов с его неприятием смертной казни, заявив, что и то, и другое является нарушением основного права на жизнь.



"Право на жизнь также находится под угрозой в тех местах, где по-прежнему применяется смертная казнь, как это происходит в эти дни в Иране после недавних демонстраций с требованием большего уважения достоинства женщин. Смертная казнь не может применяться для предполагаемого государственного правосудия, поскольку она не является сдерживающим фактором и не обеспечивает справедливости для жертв, а только разжигает жажду мести", - заявил Папа Римский.