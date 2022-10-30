Новости » Происшествия
Протесты в Иране: демонстранты вышли на улицы, вопреки угрозам КСИР
30.10.2022 17:42 Алина Груднева

Протесты в Иране: демонстранты вышли на улицы, вопреки угрозам КСИР

В Иране демонстранты вновь вышли на акции протеста, игнорируя угрозы Корпуса стражей исламской революции.

 
Протесты, вспыхнувшие из-за смерти Махсы Амини, продолжаются в стране уже седьмую неделю подряд.
 
Сегодня студенты собрались по всему Ирану даже после того, как глава КСИР Хосейн Салами предупредил: "Не выходите на улицы!"
 
Силы безопасности применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ в городе Санандадж.
 
По данным AFP, среди раненых оказалась 12-летняя девочка.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы