



Протесты в Иране: демонстранты вышли на улицы, вопреки угрозам КСИР

В Иране демонстранты вновь вышли на акции протеста, игнорируя угрозы Корпуса стражей исламской революции.

Протесты, вспыхнувшие из-за смерти Махсы Амини, продолжаются в стране уже седьмую неделю подряд.

Сегодня студенты собрались по всему Ирану даже после того, как глава КСИР Хосейн Салами предупредил: "Не выходите на улицы!"

Силы безопасности применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ в городе Санандадж.

По данным AFP, среди раненых оказалась 12-летняя девочка.