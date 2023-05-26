



Пропавший израильтянин найден в Иордании после двух лет поисков

Израильтянин, пропавший два года назад, был найден в Иордании в четверг с помощью Израильского кинологического отряда IDU и студенки-медсестры из Негева. По словам представителя IDU, Шалом Ротбан, которому на момент исчезновения было 25 лет, пропал без вести 2 мая 2021 года и был найден живым и невредимым в Иордании.



Ротбан был впервые обнаружен в больнице в Иордании. После двухлетних поисков представители Израиля в Иордании смогли доставить Ротбана на границу и передать его семье. По словам его матери, она “как будто родилась заново.



Командир IDU Майк Бен ЯаковБен Яаков поблагодарил ряд организаций и отдельных лиц, от президента до министерства иностранных дел и посла Израиля в Иордании.



Камаль Див Альталкат, студентка медицинского факультета в Иордании родом Арары в Негеве, рассказала, что приехала на обследование в больницу очень рано, и вдруг заведующая отделением спросила ее, знает ли она иврит. Девушку привели к пациенту, который вообще не разговаривал и не имел никакого ни удостоверения личности.



“Сначала он мне не отвечал, а потом он начал писать в блокноте. Я попросила его записать номер телефона, который он помнит. С его помощью я связалась с матерью Ротбана и рассказала ей, где находится ее сын. Женщина сильно плакала, но я ее успокоила, сообщив, что с ее сыном все хорошо”, – рассказала Камаль.