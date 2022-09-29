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Проливные дожди обрушились на Гондурас: пострадали 25 000 человек
29.09.2022 01:26 Ольга Белозерова

Проливные дожди обрушились на Гондурас: пострадали 25 000 человек

Недавно на Гондурас обрушились проливные дожди.

Согласно последним подсчетам, опубликованным во вторник агентствами по оказанию помощи, сильные дожди затронули по меньшей мере 25 000 человек и унесли жизни более десятка человек. 

Как сообщает издание Rio Times, больше всего пострадал север, где две из крупнейших рек страны вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов.

Министр внутренних дел Гондураса Томас Вакеро заявил, что из 298 муниципалитетов страны пострадали 123.

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