



Проливные дожди обрушились на Гондурас: пострадали 25 000 человек

Недавно на Гондурас обрушились проливные дожди.



Согласно последним подсчетам, опубликованным во вторник агентствами по оказанию помощи, сильные дожди затронули по меньшей мере 25 000 человек и унесли жизни более десятка человек.



Как сообщает издание Rio Times, больше всего пострадал север, где две из крупнейших рек страны вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов.



Министр внутренних дел Гондураса Томас Вакеро заявил, что из 298 муниципалитетов страны пострадали 123.