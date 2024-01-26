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Проиранские боевики пообещали продолжить атаки на объекты США
26.01.2024 18:25 Алина Груднева

Проиранские боевики пообещали продолжить атаки на объекты США

Поддерживаемые Ираном группировки пообещали продолжить нападения на силы международной коалиции в Ираке, возглавляемые США.

Соответствующее заявление было обнародовано 26 января.

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"Ответом Исламского Сопротивления будет продолжение операций против иностранного присутствия до тех пор, пока не будут доказаны их истинные намерения и серьезность их обязательств по выводу своих сил", – сказали в "Исламском сопротивлении в Ираке".

 

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