



Проиранские боевики пообещали продолжить атаки на объекты США

Поддерживаемые Ираном группировки пообещали продолжить нападения на силы международной коалиции в Ираке, возглавляемые США.



Соответствующее заявление было обнародовано 26 января.



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"Ответом Исламского Сопротивления будет продолжение операций против иностранного присутствия до тех пор, пока не будут доказаны их истинные намерения и серьезность их обязательств по выводу своих сил", – сказали в "Исламском сопротивлении в Ираке".



