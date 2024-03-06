



Представляли угрозу: США уничтожили ракеты и БПЛА хуситов в Красном море

Американские военные уничтожили в Красном море противокорабельную баллистическую ракету и три беспилотника, которые были запущены йеменскими хуситами днем, 5 марта.



Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования США.



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Уточняется, что эти объекты были запущены хуситами в сторону военного корабля США Carney (DDG 64) в Красном море. Пострадавших и повреждений нет.



"Позже, между 20:45 и в 21:40 силы CENTCOM в целях самообороны уничтожили три противокорабельные ракеты и три беспилотных надводных аппарата. Объекты были в контролируемых хуситами районах Йемена", - сказано в отчете.



Уточняется, что ракеты и беспилотник были определены как представляющие непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.



"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", - резюмировали в CENTCOM.

