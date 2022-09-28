



Пожар в Верхней Галилее: на борьбу с огнем бросили авиацию

Пожарные самолеты и бригады спасателей ведут борьбу с огнем на севере на севере Израиля.



Представитель Управления пожарно-спасательной службы сообщил, что 18 пожарных команд, восемь пожарных самолетов и другие службы быстрого реагирования работают над тушением нескольких очагов возгорания возле кибуца Манара в Верхней Галилее недалеко от границы с Ливаном.



Власти описывают пожар как "очень обширный". В настоящее время огонь все еще не взят под контроль и продолжает распространяться.



По данным пожарно-спасательной службы, возле мошавы Месилат Цион недалеко от Латруна за пределами Иерусалима также вспыхнул лесной пожар.



​​​​​​​С огнем борются пожарный вертолет, а также 7 пожарных самолетов и 29 пожарных расчетов.

