Новости » Происшествия
Пожар в Верхней Галилее: на борьбу с огнем бросили авиацию
28.09.2022 17:22 Евгения Маркова

Пожар в Верхней Галилее: на борьбу с огнем бросили авиацию

Пожарные самолеты и бригады спасателей ведут борьбу с огнем на севере на севере Израиля.

Представитель Управления пожарно-спасательной службы сообщил, что 18 пожарных команд, восемь пожарных самолетов и другие службы быстрого реагирования работают над тушением нескольких очагов возгорания возле кибуца Манара в Верхней Галилее недалеко от границы с Ливаном.

Власти описывают пожар как "очень обширный".  В настоящее время огонь все еще не взят под контроль и продолжает распространяться.

По данным пожарно-спасательной службы, возле мошавы Месилат Цион недалеко от Латруна за пределами Иерусалима также вспыхнул лесной пожар. 

​​​​​​​С огнем борются пожарный вертолет, а также 7 пожарных самолетов и 29 пожарных расчетов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы