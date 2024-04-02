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Пожар в ночном клубе Стамбула унес десятки человеческих жизней
02.04.2024 17:27 MIGnews.com

Пожар в ночном клубе Стамбула унес десятки человеческих жизней

Трагедия случилась во время проведения ночных работ. В одном из ночных клубов Стамбула начался пожар. По меньшей мере 29 человек погибли.

Об этом сообщили во вторник государственные СМИ Турции

Кроме того восемь человек получили ранения, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в администрации губернатора Стамбула.

Власти заявили, что пожар начался в районе Бешикташ в центре Стамбула, на европейской стороне города, и что все жертвы оказались строителями.


Пожар начался во время ремонта объекта, который расположен под землей, сообщает турецкое государственное агентство новостей Anadolu.

Выданы ордера на арест пяти человек, в том числе трех человек, которые управляли ночным клубом, и одного, ответственного за ремонт, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч в своем аккаунте X.

“Осмотр объекта и сбор доказательств продолжаются, а также группа из трех экспертов, специализирующихся в области охраны труда и пожарной безопасности, также продолжает работу по установлению причины пожара”, — сказал он.

 

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