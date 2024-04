Пожар в ночном клубе Стамбула унес десятки человеческих жизней

Трагедия случилась во время проведения ночных работ. В одном из ночных клубов Стамбула начался пожар. По меньшей мере 29 человек погибли.



Об этом сообщили во вторник государственные СМИ Турции



Кроме того восемь человек получили ранения, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в администрации губернатора Стамбула.



Власти заявили, что пожар начался в районе Бешикташ в центре Стамбула, на европейской стороне города, и что все жертвы оказались строителями.

A terrible fire occurred in a nightclub on the ground floor of a 16 storey building in #Istanbul the death toll has increased to 27. There are also injured people. #turkey pic.twitter.com/Yt6IDEy5CG