



Пожар на берегу Мертвого моря: шоссе №90 открыто

Во вторник утром более 20 израильских пожарных команд продолжили попытки взять под контроль лесной пожар на берегу Мертвого моря. По предварительным данным, есть подозрение, что причиной пожара стал поджог. В работах принимали участие пожарные команды ПА, округов Центрального, Южного и Дан, а также пожарные-добровольцы.



Пожар начался в понедельник, 22 мая, недалеко от кибуца Калия, к северу от Мертвого моря.



Шоссе №90, которое вчера было временно закрыто, открыто для движения в обоих направлениях.



Пожарная служба подчеркивает, что в ближайшие дни ожидаются сухая и ветреная погода, и призывает израильтян не разводить костры на открытых площадках и не проводить ремонтные работы, связанные с огнем или пламенем, такие как сварка, резка железа или работы, вызывающие искры.



В ночь на воскресенье, 21 мая, в кибуце Калия сгорели гектары финиковых пальм. Несмотря на то, что пожарным удалось взять огонь под контроль, в понедельник днем ​​в этом районе было сообщено о возобновлении возгорания.