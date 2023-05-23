



Появились подробности о задержаниях возле Кнессета

Появились подробности задержания семерых демонстрантов, протестующих возле Кнессета из-за предстоящего голосования по госбюджету.



Как выяснилось, протестующие, заблокировавшие въезд на улицу, ведущую к Кнессету, бросали дымовые шашки.



Всех семерых задержанных отправили на допрос. Полиция работает над восстановлением порядка.



Протестное движение призвало президента Ицхака Герцога "созвать гражданское собрание, в которое войдут представители всех общин в стране", которые будут работать над "преодолением общественного раскола".





