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Появились подробности о задержаниях возле Кнессета
23.05.2023 13:14 Алина Груднева

Появились подробности о задержаниях возле Кнессета

Появились подробности задержания семерых демонстрантов, протестующих возле Кнессета из-за предстоящего голосования по госбюджету.

Как выяснилось, протестующие, заблокировавшие въезд на улицу, ведущую к Кнессету, бросали дымовые шашки.

Всех семерых задержанных отправили на допрос. Полиция работает над восстановлением порядка.

Протестное движение призвало президента Ицхака Герцога "созвать гражданское собрание, в которое войдут представители всех общин в стране", которые будут работать над "преодолением общественного раскола".


 

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