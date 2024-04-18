



Потоп в Дубаи: слухи о том, сильнейшие дожди были вызваны искусственно

Эксперты ставят под сомнение предположения о том, что “засев облаков” мог стать причиной исторического ливня в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате которого часть Дубаи оказалась под водой.



В некоторых сообщениях в прессе цитируются слова метеорологов из Национального центра метеорологии о том, что перед ливнем они совершили шесть или семь полетов по засеву облаков - небольших самолетов, пролетающих сквозь облака для рассеивания химических веществ, направленных на то, чтобы вызвать дождь.



Однако эксперты утверждают, что штормовые системы, вызвавшие дождь, были спрогнозированы заранее и что засев облаков не вызвал бы такого наводнения.



Данные отслеживания полетов, проанализированные AP, показали, что один самолет, связанный с усилиями ОАЭ по засеву облаков, пролетел по стране в понедельник.



Газета The National, выходящая в Абу-Даби, цитирует анонимного сотрудника центра, который заявил, что во вторник засева облаков не было, не подтвердив при этом информацию о более ранних полетах.

Центр не ответил на вопросы AP.



Джефф Мастерс, метеоролог из Yale Climate Connections, говорит, что наводнение в Дубае было вызвано необычайно сильной системой низкого давления, которая вызвала много раундов сильных гроз.



"Для того чтобы объяснить рекордный потоп в Дубае, влияние засева облаков не требуется, - говорит Мастерс.