



Потомки владельца картины Пикассо предъявили иск музею на $200 миллионов

Еврейские наследники владельца картины Пикассо стоимостью 200 миллионов долларов, продавшего ее перед бегством из нацистской Германии, подали иск против Музея Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке, требуя вернуть произведение его законным владельцам. По данным журнала Art Forum, рассматриваемая картина “Женщина за глажкой” Пабло Пикассо 1904 года висит в музее Гуггенхайма с 1978 года .



Полотно было приобретено немецким евреем Карлом Адлером в 1916 году из художественной галереи в Мюнхене. В 1938 году, опасаясь нацистского преследования, Адлер продал картину обратно галерее примерно за одну девятую ее стоимости и на вырученные деньги сбежал с родины. Теперь несколько его потомков, в том числе правнук Томас Беннигсон, добиваются справедливости, заявив, что продажа была осуществлена ​​только как часть “отчаянной попытки собрать деньги, необходимые для бегства”, согласно иску, поданному ранее в этом месяце в Верховный суд округа Нью-Йорк.



В иске утверждается, что Адлер находился под сильным давлением, продавая картину из-за антисемитских Нюрнбергских законов 1935 года и “налога на бегство”, который лишил бы его имущества при выезде из страны. Продажа принесла Адлеру 1 552 доллара (примерно 32 000 долларов сегодня), что, по словам истцов, является доказательством того, что сделка была совершена под принуждением.



Потомки Адлера в конце концов переехали в Буэнос-Айрес и узнали о картине только в 2014 году. К тому времени картина переезжала из музея в музей и в конечном итоге попала в музей Гуггенхайма в 1978 году. Семья впервые связалась с музеем в 2017 году, а в 2021 году потребовала вернуть картину в соответствии с Законом о восстановлении произведений искусства, экспроприированных во время Холокоста 2016 года.



“Адлер не избавился бы от картины по той цене, которую он получил, если бы не нацистские преследования, которым он и его семья подвергались и будут подвергаться”, – говорится в иске.



Музей утверждает, что пытался связаться с сыном Адлера, Эриком Адлером, а также с другими членами семьи в 1970-х годах, но ни один из них не выразил беспокойства или интереса к праву собственности на картину.



“Неясно, на каком основании истцы более чем через 80 лет после продажи Адлером полотна пришли к такому мнению относительно справедливости сделки, которого ни Карл Адлер, ни его ближайшие потомки никогда не высказывали, даже когда Гуггенхайм связался с семьей напрямую, чтобы спросить об этом”, – заявила представитель музея Сара Фокс.



“Женщина за глажкой” Пикассо “является знаменитой демонстрацией чувствительности, мастерства и эмоций, с которыми художник изображал работающих бедняков”, – говорится в описании картины на сайте музея Гуггенхайма. “Меланхолическая поверхностная палитра белого и серо-голубого цвета на картине вызывает сочувствие к тяжелой, трудоемкой повседневной жизни”.