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После теракта в Анкаре: Турция атаковала объект курдов в Ираке
02.10.2023 08:28 Алина Груднева

После теракта в Анкаре: Турция атаковала объект курдов в Ираке

Турция атаковала с воздуха объекты курдов на севере Ирака.

По данным информационного агентства Reuters, это произошло после теракта в Анкаре, который был совершен возле здания МВД.

В министерстве обороны Турции отметили, что в ходе "воздушной операции" уничтожены около 20 объектов, включая убежища и склады, а также "нейтрализовано" большое количество членов Рабочей партией Курдистана (РПК).

Накануне к зданию МВД в Анкаре подъехал автомобиль, в котором подорвался смертник. Второй террорист был нейтрализован. Пострадали двое полицейских.

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