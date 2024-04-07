



После повторного прорыва дамбы Орск стал уходить под воду

Этой ночью дамба в российском Орске дала еще одну течь. В некоторых местах в Оренбургской области уровень реки Урал достиг 11 метров. За ночь вода практически затопила поселки Никель, Строитель. Идет эвакуация жителей.



Сам Орск экстренно эвакуируется, вывозят пациентов больниц, отключили свет и газ.



Губернатор Оренбургской области Песлер заявил, что этот паводок стал самым многоводным за всю историю региона. В регионе затоплены почти 4300 домов и 8495 приусадебных участков.

Не радуйтесь тому, что Орск затопило. Это по принципу - чем хуже, тем лучше.

Хуйло это на руку.

Денег нет - иди на войну. Там платят. И пойдут.

У населения напрочь отсутствует мозг.

Если я думаю правильно, то будут ещё и потопы и другая хуйня. pic.twitter.com/8uvf3qZo7x — Alexandr (@Alconavt01) April 5, 2024

Вы не поверите. Но в Орске прорвало очередную дамбу. путин прекращай дамбасить Орск. pic.twitter.com/2MHzPa7ZZR — agent9000000 (@agent90000000) April 7, 2024

Московские власти уже ищут виноватых. Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь на место ЧП.В прокуратуре заявили, что дамба в Орске, строительство которой обошлось почти в миллиард рублей, была прорвана из-за плохого технического обслуживания, а подрядчика “-3”, отвечающего за проект, проверяли на предмет растраты бюджетных средств.СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при поведении строительных работ и о халатности. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.Три дня назад мэр Орска Василий Козупица уверял, что угрозы прорыва дамбы нет.