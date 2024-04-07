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После повторного прорыва дамбы Орск стал уходить под воду
07.04.2024 07:32 MIGnews.com

После повторного прорыва дамбы Орск стал уходить под воду

Этой ночью дамба в российском Орске дала еще одну течь. В некоторых местах в Оренбургской области уровень реки Урал достиг 11 метров. За ночь вода практически затопила поселки Никель, Строитель. Идет эвакуация жителей.

Сам Орск экстренно эвакуируется, вывозят пациентов больниц, отключили свет и газ.

 Губернатор Оренбургской области Песлер заявил, что этот паводок стал самым многоводным за всю историю региона. В регионе затоплены почти 4300 домов и 8495 приусадебных участков.


Московские власти уже ищут виноватых. Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь на место ЧП. 

В прокуратуре заявили, что дамба в Орске, строительство которой обошлось почти в миллиард рублей, была прорвана из-за плохого технического обслуживания, а подрядчика “-3”, отвечающего за проект, проверяли на предмет растраты бюджетных средств.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при поведении строительных работ и о халатности. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.              

Три дня назад мэр Орска Василий Козупица уверял, что угрозы прорыва дамбы нет.    

 

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