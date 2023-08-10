



Пошутил: Программист создал приложение для доносов, а оно стало популярным в РФ



Айтишник, уехавший из РФ в Европу, создал шуточное приложение "Мой донос" для желающих “настучать” друг на друга. Им вполне серьезно воспользовались 5 тысяч человек. Об этом пишет “Можем объяснить".



50% доносов были написаны на соседей и знакомых. 20% содержали подробное описание проступков "нарушителей", с указанием личных данных и страниц в социальных сетях. 6 доносов написала одна девушка на бывшего бойфренда.



Канал приводит несколько ярких цитат:

"Кричал своему сыну, что этот старый пи**р нас в Гаагу затащит".

"Почему эти уроды ходят по нашей земле, отправляйте их на СВО!".

"Прошу отправить Алексея на службу в СВО. Были попытки прислать две повестки и он их игнорировал. Рекомендую отправить ему электронную повестку через Госуслуги. Этот человек имеет боевой опыт в Чечне".

"Такой молодой, а уже против политики Путина, призывает всех россиян сложить оружие в Украине и идти в плен! куда вы смотрите?".



Следует отметить, что подавляющее большинство писем в этом приложении – с критикой самого института доносов и СВО.

Разработчик надеется, что приложение поможет уберечь часть россиян от уголовных дел. По его замыслу, “доносчики выплеснут туда свои эмоции и не будут писать в правоохранительные органы”.