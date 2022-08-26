



Попытка покушения на австралийских дипломатов в Багдаде

Небольшое самодельное взрывное устройство детонировало в пятницу недалеко от зеленой зоны Багдада, когда австралийская дипломатическая колонна машин направлялась в этот район, сообщили Associated Press два сотрудника службы безопасности. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.



Несмотря на взрыв, автомобили австралийских дипломатов смогла проехать в Зеленую зону, где находятся правительственные здания.



По словам сотрудников службы безопасности, взрыв произошел на фоне усилий дипломатической миссии Австралии по посредничеству между влиятельным шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром и поддерживаемой Ираном фракцией соперничающих шиитских партий, с целью положить конец одному из самых серьезных политических кризисов в Ираке за последние годы.



Временно исполняющий обязанности премьер-министра Мустафа Аль-Кадими безуспешно пытался урегулировать конфликт между соперничающими политическими силами. Партия Аль-Садра отказалась присутствовать на встрече Аль-Кадими, состоявшейся на прошлой неделе.



