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Попытка покушения на австралийских дипломатов в Багдаде
26.08.2022 15:39 Евгения Маркова

Попытка покушения на австралийских дипломатов в Багдаде

Небольшое самодельное взрывное устройство детонировало в пятницу недалеко от зеленой зоны Багдада, когда австралийская дипломатическая колонна машин направлялась в этот район, сообщили Associated Press два сотрудника службы безопасности. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Несмотря на взрыв, автомобили австралийских дипломатов смогла проехать в Зеленую зону, где находятся правительственные здания.

По словам сотрудников службы безопасности, взрыв произошел на фоне усилий дипломатической миссии Австралии по посредничеству между влиятельным шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром и поддерживаемой Ираном фракцией соперничающих шиитских партий, с целью положить конец одному из самых серьезных политических кризисов в Ираке за последние годы.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Мустафа Аль-Кадими безуспешно пытался урегулировать конфликт между соперничающими политическими силами. Партия Аль-Садра отказалась присутствовать на встрече Аль-Кадими, состоявшейся на прошлой неделе.

 

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