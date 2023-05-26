



Попытка поджога синагоги в Германии: виновник проведет 2,5 года в тюрьме

В пятницу немецкий суд признал мужчину виновным в попытке поджога в канун Нового года, когда он разбил окно в синагоге в Баварии, затем попытался зажечь фейерверк и бросить его внутрь здания.



Окружной суд в Бамберге приговорил 22-летнего американца, который также был осужден за порчу имущества, к 2,5 годам тюремного заключения, сообщило немецкое информационное агентство dpa. Его имя не разглашается в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности.



В ходе судебного разбирательства подсудимый признал, что придерживается крайне правых взглядов.



Он признал вину, хотя и сказал, что не может всего вспомнить, потому что был в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента в маленьком городке Эрмройт.



Он сказал, что сожалеет о своих действиях, и заявил, что не знает, что побудило его принять их.



На кадрах с камеры наблюдения видно, что, разбив окно, мужчина неоднократно пытался — и безуспешно — зажечь фейерверк и бросить его в синагогу. В это время в здании никого не было.



Прокуратура требовала трехлетнего заключения. Защита требовала условного наказания максимум на два года.

