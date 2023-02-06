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Польша построит электронное заграждение на границе с Калининградской областью
06.02.2023 22:12 Юлия Фрилис

Польша построит электронное заграждение на границе с Калининградской областью

Строительство электронного заграждения на границе Польши с Калининградской областью должно начаться в марте, сообщает Пограничная служба Польши

Представитель службы лейтенант Анна Михальская сообщила, что сейчас пограничники ожидают проект заграждения:

"Фирма должна представить нам проект к акцептованию, мы будем вносить поправки. Согласно плану, установка электронного заграждения должна начаться в марте. Мы рассчитываем на то, что все произойдет по этому плану, как можно быстрее. Электронный барьер должен быть готов к концу третьего квартала этого года".

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