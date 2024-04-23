



Полиция зачистила антиизраильскую "освобожденную зону" в университете Нью-Йорка

В Нью-Йоркском университете произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами после того, как полиция начала зачистку антиизраильской "освобожденной зоны", созданной пропалестинскими протестующими.



На видео видно, как полицейские в снаряжении вступают в потасовки с демонстрантами, после того как полиция начала убирать оборудование и арестовывать протестующих за нарушение приказа разойтись. Некоторые из протестующих ведут себя агрессивно по отношению к полицейским, а мужчина в маске бросает в их сторону стул.



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По сообщениям местных СМИ, десятки протестующих, включая студентов и преподавателей, были арестованы.

