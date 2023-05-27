



Полиция в Перу изъяла почти 60 килограммов кокаина со свастикой на свертках

В четверг перуанская полиция по борьбе с наркотиками изъяла 58 килограммовых свертков кокаина с изображением нацистского флага на внешней стороне и именем Гитлера, напечатанное большим шрифтом, пишет The Times of Israel .



Наркотические вещества были обнаружены в порту Пайта на тихоокеанском северном побережье Перу недалеко от границы с Эквадором.



Кокаин был спрятан в грузовом контейнере со спаржей на судне под либерийским флагом SC Anisha R, которое останавливалось в порту Эквадора. Отмечается, что груз направлялся в порт в Бельгии.



Управление по борьбе с наркотиками перуанской полиции показало видео и фотографии, на которых видно, что наркотики находились в вентиляционной системе контейнера.



Полиция продолжает обыскивать более 80 контейнеров на судне.



Ранее перуанская власть сообщала об обнаружении кокаина в пакетах в форме кирпича с разнообразными и странными символами, но до этого не было ни одного случая упаковки с изображением нацистской свастики.



Перу занимает второе место в мире по объемам выращивания кокаиновых листьев и второе место в мире по объемам производства кокаина.



По оценкам властей Перу, страна производит около 100 тонн наркотиков в год, и большинство из них попадает в Европу морем, а также небольшими самолетами, перевозящими кокаин в Боливию, направляясь в порты Атлантического океана.



