



Полиция объявила о проведении учений по подготовке к массовым беспорядкам

В субботу, 27 февраля, полиция Израиля совместно с аварийно-спасательными службами проведет учения по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям.



Мероприятие состоится по всей стране.



Учения продлятся до 1 марта. Они являются частью инициативы полиции по поддержанию компетентности и осведомленности о способности подразделений быстро переходить к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.



Правоохранители готовятся к весеннему сезону, во время которого может возрасти напряженность в Израиле. На этот период попадают Рамадан, Песах и День независимости Израиля.



Полиция проверит готовность к борьбе с незаконой деятельностью, насильственными беспорядками и прочему. Что примечательно, учения пройдут на фоне напряженности между главой полиции Коби Шабтаем и министром внутренней безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

