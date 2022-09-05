



Полиция арестовала группу торговцев оружием

9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона были задержаны за торговлю оружием в рамках проведения полицией операции "Безопасный путь".



Известно, что сотрудники подразделения "Этгар" провели расследование по факту торговли оружием и собрали достаточное количество доказательств причастности задержанных к преступным действиям.



Сегодня утром, 5 сентября, расследование перешло в открытую фазу.



В ходе операции правоохранители задержали 9 подозреваемых, провели в их домах обыски и изъяли автоматы Калашникова, боеприпасы, запчасти к орудию и угнанные мотоциклы.



Подозреваемые были доставлены на допрос.