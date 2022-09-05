Новости » Происшествия
Полиция арестовала группу торговцев оружием
05.09.2022 23:24 Александр Юзовский

Полиция арестовала группу торговцев оружием

9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона были задержаны за торговлю оружием в рамках проведения полицией операции "Безопасный путь".

Известно, что сотрудники подразделения "Этгар" провели расследование по факту торговли оружием и собрали достаточное количество доказательств причастности задержанных к преступным действиям. 

Сегодня утром, 5 сентября, расследование перешло в открытую фазу.

В ходе операции правоохранители задержали 9 подозреваемых, провели в их домах обыски и изъяли автоматы Калашникова, боеприпасы, запчасти к орудию и угнанные мотоциклы.

Подозреваемые были доставлены на допрос.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы