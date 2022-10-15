



Полицейский подрался с охранником заведения в Тель-Авиве

В четверг, 13 октября, в развлекательном комплексе "Митахам ха-Тахана" (старая железнодорожная станция в Тель-Авиве) офицер полиции повздорил с охранником, а затем бросился на него с кулаками.



По предварительной информации известно, что полицейский отказался делать минимальный заказ на столик из-за чего у него завязалась словесная перепалка с охранником, которая потом переросла в потасовку.



На место происшествия вызвали правоохранителей. Дебошир был доставлен на допрос, после чего его отпустили на ограничительных условиях.



Высокопоставленный источник в полиции, осведомленный об обстоятельствах дела, в разговоре с Ynet сказал: "Поведение полицейского позорит правоохранительные органы и не соответствует его статусу. Что это говорит гражданам, если офицер в начале своей карьеры прибегает к насилию? ".