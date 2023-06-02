



Подросток арестован за нападение на участника Правда гордости

В пятницу, 2 июня, полиция арестовала подростка по подозрению в нападении как минимум на одного члена ЛГБТ-сообщества после Парада гордости в Иерусалиме.



Всего было два подобных инцидента после окончания мероприятия.



Толпа молодых людей стояла на остановке и кричала, обращаясь не менее чем к двум участникам прайда: "Домой! Возвращайтесь в Тель-Авив, сукины дети!", "У меня только один вопрос: каково это брать в з***?"



В итоге, одного из пострадавших ударили по лицу. Также он получил телесные повреждения. Нападение заснял на камеру один из потерпевших, однако его телефон был разбит противниками ЛГБТ-сообщества.



Полиция использовала запись с разбитого телефона для идентификации личности подозреваемых. Одним из них оказался 17-летний житель Бейт-Шемеша.



Он должен был предстать перед судом для слушания по предварительному заключению. Полиция потребует не отпускать его под залог.

