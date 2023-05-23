



Подростки арестованы за изнасилование, нанесение ранений и лишение свободы



Двое несовершеннолетних из поселения на Голанских высотах были арестованы около полутора недель назад по подозрению в серьезных сексуальных преступлениях против женщины в возрасте 40 лет. Они также обвиняются в эксплуатации, вымогательстве и лишении свободы ее маленького сына.



Дими Афрацев, глава совета Кацрина, прокомментировал события вчера вечером (понедельник): "Правоохранительные органы расследуют очень серьезное уголовное дело, произошедшее в поселении".



Двое несовершеннолетних подозреваются в изнасиловании женщины. После того, как она пожаловалась в полицию, они вернулись к ней и ударили ее ножом в ногу. Согласно ее показаниям, двое несовершеннолетних воспользовались ее маленьким сыном, нападали на него и шантажировали различными способами. Содержание под стражей этих двоих было продлено до конца месяца - затем будет проведено еще одно заседание суда. Во время обсуждения будут представлены результаты полицейского расследования. Помимо двух арестованных, будут рассмотрены подозрения, что в деле замешаны и другие лица.



Житель поселка, знающий подробности дела, рассказывает: "Это одинокая женщина, которая скромно живет со своим ребенком. Двум молодым людям удалось установить над ним контроль. Они дошли до того, что стали контролировать ребенка. Они требовали от него принести им деньги, а с ней “играли”. В последний раз она зашла с ними в убежище, и там вообще творился кошмар. Они были арестованы, как только информация поступила в полицию. Отец одного из подозреваемых утверждает, что все было по обоюдному согласию".