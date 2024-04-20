



Подробности удара по военной базе в Ираке: 1 погибший, 8 раненых

Сильный взрыв прогремел на военной базе, используемой Силами народной мобилизации Ирака к югу от Багдада, сообщили агентству Reuters два источника в ЧВС и два источника в органах безопасности.



По словам двух источников в органах безопасности, взрыв произошел в результате неизвестного авиаудара, который был нанесен около полуночи.



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Два источника в ЧВС отмечают, что удары не привели к жертвам, но нанесли материальный ущерб. Однако источник в министерстве внутренних дел Ирака, которого цитирует AFP, утверждает, что в результате "бомбардировки" погиб один человек и еще восемь получили ранения.



Свое участие в этом ударе отрицают США и Израиль.

