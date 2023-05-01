



С усиленной охраной и без свиданий: Яна Блюм под арестом в больнице



Яна Блюм, водитель, ставшая причиной смертельной дорожной аварии на шоссе №40 в День Независимости, в которой погиб 10-месячный Майян Доманович, все еще находится в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве под усиленной охраной. Блюм госпитализирована в состоянии средней тяжести.



Полиция не разрешает никому навещать ее, и она постоянно находится под охраной. На прошлой неделе срок ее содержания под стражей был продлен до понедельника, а сегодня суд, как ожидается, снова продлит срок ее содержания под стражей.





25-летняя Блюм живет с матерью в Ришон Ле-Ционе, ее отец погиб во время теракта в клубе "Дельфинарий" в Тель-Авиве 22 года назад, когда ей было всего 3 года. Она работает графическим дизайнером, служила в разведке. Ее семья со стороны отца живет за границей. "У меня есть его часы, которые он когда-то носил", - сказала она около двух лет назад в интервью. "У меня есть его и мамино обручальное кольцо, и у меня много его фотографий", - добавила она.



"Я помню, что когда маме сообщили, я была у окна, в жалюзи, и просто слышала, как она кричала", - вспоминает Яна тот страшный день, - "Когда я была младше, мне было очень тяжело от того, что все дети говорили "папа", я никогда не говорила "папа", я никогда не поворачивалась к кому-то и не говорила "папа". Это то, с чем мне было трудно смириться.".



Помимо 10-месячного Майян Давида, который погиб в результате несчастного случая и был похоронен в пятницу на кладбище в Кфар-Эционе без сопровождения родителей и братьев, госпитализированных в Сороке, несколько членов семьи находятся в больнице. Элия, отец семейства, госпитализирован с мультисистемной травмой в реанимации под наркозом. Мать, Айла госпитализирована в хирургическое отделение с различными травмами.



Кроме того, 7-летний старший сын Ури Амидан госпитализирован с тяжелой травмой головы в детское отделение интенсивной терапии, где он находится под наркозом и на искусственной вентиляции легких. 6-летняя Нета Авраам и 4-летний Шахар Исраэль получили легкие ранения и были выписаны из больницы в пятницу после полудня. Мать, Айла, которая находится в больнице, попросила общественность "молиться за полное выздоровление Элии и Ори и за то, чтобы у них были силы".