Новости » Происшествия
Под Питером молодой отец зарезал своего двухлетнего сына
14.01.2023 10:11 Ольга Белозерова

Под Питером молодой отец зарезал своего двухлетнего сына

В Ленинградской области молодой отец зарезал своего двухлетнего ребенка во время катания на санках.

Как сообщает канал "112", причина такого поступка - развод мужчины с женой. 

Трагедия произошла сегодня утром. Пока мать ребенка была в Санкт-Петербурге, 24-летний отец проводил выходные с сыном.

Как утверждается, в ходе приступа ненависти мужчина нанёс четыре ножевых ранения малышу, а потом и самому себе. Горе-отец сам вызвал полицию и скорую, ребенка спасти не удалось. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы