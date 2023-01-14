



Под Питером молодой отец зарезал своего двухлетнего сына

В Ленинградской области молодой отец зарезал своего двухлетнего ребенка во время катания на санках.



Как сообщает канал "112", причина такого поступка - развод мужчины с женой.



Трагедия произошла сегодня утром. Пока мать ребенка была в Санкт-Петербурге, 24-летний отец проводил выходные с сыном.



Как утверждается, в ходе приступа ненависти мужчина нанёс четыре ножевых ранения малышу, а потом и самому себе. Горе-отец сам вызвал полицию и скорую, ребенка спасти не удалось.

